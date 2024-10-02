Hazal Kaya yeni yaşını eşi ve arkadaşlarıyla kutladı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 34. yaşını dün akşam eşi Ali Atay ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hazal Kaya yeni yaşını eşi ve arkadaşlarıyla kutladı - Resim : 1

Aşkı Memnu dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan Hazal Kaya 34 yaşına girdi. 

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Hazal Kaya yeni yaşını eşi ve arkadaşlarıyla kutladı - Resim : 2

Kaya, yeni yaşını dün akşam eşi Ali Atay ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

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Hazal Kaya yeni yaşını eşi ve arkadaşlarıyla kutladı - Resim : 3

Doğum günü pastasını üflerken Hazal Kaya'nın yanında eşi Ali Atay da vardı. Pastanın üstünde yazan 'Haklıyım' yazısı  dikkatleri çekti. 

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Hazal Kaya yeni yaşını eşi ve arkadaşlarıyla kutladı - Resim : 4

Renkli doğum günü partisinden kareleri Sercan Yaşar paylaştı.