Hazal Kaya yeni yaşını eşi ve arkadaşlarıyla kutladı
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 34. yaşını dün akşam eşi Ali Atay ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
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Aşkı Memnu dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan Hazal Kaya 34 yaşına girdi.
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Kaya, yeni yaşını dün akşam eşi Ali Atay ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
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Doğum günü pastasını üflerken Hazal Kaya'nın yanında eşi Ali Atay da vardı. Pastanın üstünde yazan 'Haklıyım' yazısı dikkatleri çekti.
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Renkli doğum günü partisinden kareleri Sercan Yaşar paylaştı.