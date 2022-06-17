Hazal Kaya'nın güneş kremi ile imtihanı! ''Çantanızda 50 faktör güneş kremi taşımanız sizi güneşten korumaz''

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuş, mutlu evliliklerinden oğulları Fikret Ali dünyaya gelmişti. Kaya, yakın arkadaşları Selin Şekerci ve Demet Özdemir'le tatile çıktı. Çeşme'de denize girerken görüntülenen Hazal Kaya, güneşten kızarmış halini paylaşarak takipçilerini gülümsetti.

''Çantanızda 50 faktör güneş kremi taşımanız sizi güneşten korumaz''

Çeşme'de tatile çıkan Kaya, vücudundaki kızarıklıkları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı ve ''Selam! Çantanızda 50 faktör güneş kremi taşımanız sizi güneşten korumaz...'' notunu düştü.

"BEN FECİ KOCA KÖYLÜYÜMDÜR"

Geçtiğimiz aylarda 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'a olan aşkından bahsetmişti. "Ben feci kocam köylüyümdür" diyen Hazal Kaya, "Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden" ifadelerini kullanmıştı.