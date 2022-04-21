Ali Atay'ın doğum gününde Hazal Kaya'dan romantik paylaşım: "Sana çok aşığım"

6 Şubat 2019'da beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Atay, 20 Nisan'da 46 yaşına bastı. Kaya, eşinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

"SANA ÇOK AŞIĞIM!"

Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, gönderilerine, "İyi ki doğdun. Sana çok aşığım. Hep birlikte nice senelerimiz olsun sevgilim." ifadelerini not düştü. Hazal Kaya'nın paylaşımları takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Kullanıcılar Ali Atay'a kutlama mesajları yağdırdı.

"3 YIL NASIL GEÇER AKLIM ALMIYOR!"

Kaya, 2 ay önce de eşiyle evlilik yıl dönümlerine özel duygusal bir yazı kaleme almıştı. Ali Atay ile düğünde çekilen fotoğraflarını yayınlayan Hazal Kaya, eşine, "Şu fotoğrafın üstünden nasıl 3 yıl geçer aklım almıyor! Seninle geçen her yıl birbirinden güzel! Nice yıllarımız olsun beraber. Sana çok aşığım!" sözleriyle seslenmişti.