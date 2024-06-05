Hazar Ergüçlü: Ben de çorap kadınıyım abla...

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Ahlat Ağacı, Kuzey Güney, Medcezir ve son olarak İnci Taneleri dizisindeki oyunculuğu ile çok konuşulan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından ödül töreni kombiniyle verdiği pozlarını yayınladı.
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Katıldığı törende 'Yılın En Stil Sahibi Kadın Oyuncusu' seçilen Hazar Ergüçlü'nün sosyal medya paylaşımlarına Seda Sayan'dan yorum geldi.
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"Ben çorap kadınıyım" sözleriyle hafızalara kazınan Seda Sayan oyuncunun paylaşımına "çorap" yazıp alkış emojisi koydu.
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"BEN DE ÇORAP KADINIYIM ABLA"
Hazar Ergüçlü'nün "ben de çorap kadınıyım abla" yorumu ise görenleri güldürdü.