Hazar Ergüçlü: Ben de çorap kadınıyım abla...

İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı 'Dilber' karakteriyle büyük beğeni toplayan Hazar Ergüçlü, Elle dergisinin ödül töreninde giydiği kıyafetin fotoğraflarını yayınladı.

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Hazar Ergüçlü: Ben de çorap kadınıyım abla... - Resim : 1

Ahlat Ağacı, Kuzey Güney, Medcezir ve son olarak İnci Taneleri dizisindeki oyunculuğu ile çok konuşulan Hazar Ergüçlü,  sosyal medya hesabından ödül töreni kombiniyle verdiği pozlarını yayınladı.

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Hazar Ergüçlü: Ben de çorap kadınıyım abla... - Resim : 2

Katıldığı törende 'Yılın En Stil Sahibi Kadın Oyuncusu' seçilen Hazar Ergüçlü'nün sosyal medya paylaşımlarına Seda Sayan'dan yorum geldi. 

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Hazar Ergüçlü: Ben de çorap kadınıyım abla... - Resim : 3

"Ben çorap kadınıyım" sözleriyle hafızalara kazınan Seda Sayan oyuncunun paylaşımına "çorap" yazıp alkış emojisi koydu.

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Hazar Ergüçlü: Ben de çorap kadınıyım abla... - Resim : 4

"BEN DE ÇORAP KADINIYIM ABLA"

Hazar Ergüçlü'nün "ben de çorap kadınıyım abla" yorumu ise görenleri güldürdü.