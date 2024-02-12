Hazar Ergüçlü'den dizinin hayranlarına: "Dilber'i çok sevdim. Yakında çok şaşıracağımız şeyler olacak"

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve başrolünde olduğu "İnci Taneleri" dizisi büyük beğeni topladı. Perşembe günleri milyonları ekran başına kilitleyen "İnci Taneleri" dizisinin şüphesiz en çok dikkat çeken karakteri Dilber oldu.
Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber’in pavyon dansı sosyal medyada viral oldu. Hatta "Dilber" kıyafetleri satıldı ve bazı şehirlerde ise Dilber dansları için kurslar bile açıldı.
Dilber’in dizideki geleceği herkes tarafından merak edilirken Hazar Ergüçlü Dilber’in geleceği hakkında açıklama yaptı.
"Yakında çok şaşıracağımız şeyler olacak"
Dilber karakterini çok sevdiğini ve dışarıdan çok güzel tepkiler aldığını ifade eden Hazar Ergüçlü, “Dilber'i çok sevdim. Dışarıdaki tepkiler de gayet güzel. Dilber hakkında çok şey söyleyebilirim ama sürprizleri bozmak istemiyorum. Yakında çok şaşıracağımız şeyler olacak” ifadelerini kullandı.