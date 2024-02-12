Hazar Ergüçlü'den dizinin hayranlarına: "Dilber'i çok sevdim. Yakında çok şaşıracağımız şeyler olacak"

"Yakında çok şaşıracağımız şeyler olacak"

Dilber karakterini çok sevdiğini ve dışarıdan çok güzel tepkiler aldığını ifade eden Hazar Ergüçlü, “Dilber'i çok sevdim. Dışarıdaki tepkiler de gayet güzel. Dilber hakkında çok şey söyleyebilirim ama sürprizleri bozmak istemiyorum. Yakında çok şaşıracağımız şeyler olacak” ifadelerini kullandı.