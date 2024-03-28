Hazar Ergüçlü: Her oyuncuya nasip olmaz

'Dilber' karakteriyle büyük ses getiren Ergüçlü, dizisi hakkında şu ifadeleri kullandı:

'HER OYUNCUYA NASİP OLMAZ BÖYLE İŞLER'

Harika bir projede yer alıyorum. Ben işimi severek yapıyorum. Açıkçası cast kalabalık olduğu için ben de çok yorulmuyorum. Harikayım ve çok mutluyum. Dizinin iyi etkiler yaratması beni çok mutlu ediyor. Biz çok severek çalışıyoruz bu projede. Çok zor bulunuyor böyle işler ve böyle karakterler. Bence her oyuncuya da nasip olmaz bu tarz işler. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.