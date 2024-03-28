Hazar Ergüçlü: Her oyuncuya nasip olmaz

Kadrosunda Kubilay Aka, Selma Ergeç, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran gibi isimlerin olduğu ve senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'İnci Taneleri' perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor.
'SİZİ GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM'
Caddebostan'daki bir kültür merkezinden çıkarken görüntülenen Ergüçlü, "Siz bu yakaya da mı geliyorsunuz? Sizi görünce şoka girdim. Oyunum vardı harika geçti. Bitik haldeyim şu an. Setten çıktım oyuna geldim" dedi.
'Dilber' karakteriyle büyük ses getiren Ergüçlü, dizisi hakkında şu ifadeleri kullandı:
'HER OYUNCUYA NASİP OLMAZ BÖYLE İŞLER'
Harika bir projede yer alıyorum. Ben işimi severek yapıyorum. Açıkçası cast kalabalık olduğu için ben de çok yorulmuyorum. Harikayım ve çok mutluyum. Dizinin iyi etkiler yaratması beni çok mutlu ediyor. Biz çok severek çalışıyoruz bu projede. Çok zor bulunuyor böyle işler ve böyle karakterler. Bence her oyuncuya da nasip olmaz bu tarz işler. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.