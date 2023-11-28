Hazar Ergüçlü, yeni dizi 'İnci Taneleri'nden fotoğraflarını paylaştı

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği yeni dizi 'İnci Taneleri' Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Hazar Ergüçlü Dilber karakterine hayat verecek

Projede ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandıracak. Ergüçlü dizi setinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kanal D (@kanald)'in paylaştığı bir gönderi

BKM Yapım imzalı 'İnci Taneleri' dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yanı sıra Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler de yer alıyor.

İnsanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak olan İnci Taneleri’nin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İki yıllık hazırlık sonucu ortaya çıkan 'İnci Taneleri' dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.