Hazar Ergüçlü'nün eski sevgili Onur Ünlü'den 'Dilber' yorumu
Önceki gün Etiler'de görüntülenen yönetmen ve senarist Onur Ünlü, son günlerin favori dizisi 'İnci Taneleri'nde 'Dilber' karakterini canlandıran eski sevgilisi Hazar Ergüçlü hakkında konuştu.
2022 yılında Hazar Ergüçlü ile 5 yıllık birlikteliklerini sonlandıran senarist Onur Ünlü, eski sevgilisi Hazar Ergüçlü'nün 'Dilber' karakterini yorumladı.
'HAZAR HEP İYİYDİ, YİNE ÇOK İYİ'
Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'nün oyunculuk performansı hakkında, “Beğenerek izledim, çok başarılı bir iş olmuş, Hazar zaten çok iyi bir oyuncu, hep çok iyiydi, yine çok iyi.” dedi.
'KENDİSİYLE TELEFONDA GÖRÜŞÜYORUM'
Ünlü “Hazar Hanım’la görüşüyor musunuz?” sorusuna da “Evet. Kendisiyle telefonda görüşüyorum. Arkadaşlığımız devam ediyor” diye cevap verdi.
5 YILLIK İLİŞKİ 2022 YILINDA SONA ERMİŞTİ
Onu Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini sonlandıran Hazar Ergüçlü, biten ilişkisiyle ilgili, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hala her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor." demişti.