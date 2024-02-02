Hazar Ergüçlü'nün eski sevgili Onur Ünlü'den 'Dilber' yorumu

5 YILLIK İLİŞKİ 2022 YILINDA SONA ERMİŞTİ

Onu Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini sonlandıran Hazar Ergüçlü, biten ilişkisiyle ilgili, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hala her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor." demişti.