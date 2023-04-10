Her zaman dinlenebilecek 10 Gökhan Tepe şarkısı

Kimileri onu romantik prens olarak görüyor, kimileri ise çok yetenekli, mütevazi bir müzisyen... Gökhan Tepe, Kasım ayında 3 yıl aradan sonra 'Aşık Kalbin Biliyor' şarkısını çıkarttı. Tepe, sözleri Şebnem Sungur’a, bestesi kendisine ait olan şarkı için "Duygularını yansıtamayan bir kadının hikâyesi. Erkek bu hikâyenin ‘Gözünden kaçırdığın bir şeyler var, biz bu ilişkiyi yaşamalıyız’ tarafında. Tutkulu bir erkek var bu şarkıda" diyor.

Peki, bu kadar hit şarkı çıkartmış olmasına rağmen ön planda olmamasıyla bilinen Gökhan Tepe'nin şarkılarına yakından bakmaya ne dersiniz? İşte Gökhan Tepe imzası taşıyan 10 hit olmuş şarkı...