Hülya Avşar'ın Berfu Yenenler'e söylediği sözlere Eser'den cevap
Hülya Avşar geçtiğimiz gün konuğu olan ve 'ünlü olmak hiç aklımda yoktu' diyen Berfu Yenenler'e imalı sözler sarf etmişti. Eser Yenenler'den Avşar'ın sözlerine yanıt gecikmedi.
2019 yılında komedyen Eser Yenenler ile dünya evine giren Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yenenler, evlendikleri yıl ilk oğulları Kuzey'i 2021'de de Mete'yi kucaklarına almıştı.
Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olmuştu.
"Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Yenenler'e yönelik sunucu Avşar'ın, "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.
Eser Yenenler'de bu sözlere tepkisiz kalmadı ve şu açıklamayı yaptı:
'KİMSE ÜNLÜ OLMAK İÇİN BİRİNE MESAJ ATMAZ'
"Berfu şu anda şov programı yapıyor. Kimse torpille şov programı yapamaz. Çok yetenekli bir kadın ile çok daha eski bu işi yapan bir adamın bir araya gelmesi acayip bir duygu yarattı. Mutluyuz, güzel evlilik de kolay değil. Biraz çamur atma fazla oluyor gerçekten. Kimse ünlü olmak için birine mesaj atmaz.''