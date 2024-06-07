Hülya Avşar'ın Berfu Yenenler'e söylediği sözlere Eser'den cevap

'KİMSE ÜNLÜ OLMAK İÇİN BİRİNE MESAJ ATMAZ'

"Berfu şu anda şov programı yapıyor. Kimse torpille şov programı yapamaz. Çok yetenekli bir kadın ile çok daha eski bu işi yapan bir adamın bir araya gelmesi acayip bir duygu yarattı. Mutluyuz, güzel evlilik de kolay değil. Biraz çamur atma fazla oluyor gerçekten. Kimse ünlü olmak için birine mesaj atmaz.''