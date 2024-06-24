İbrahim Çelikkol kaza geçirdi! Omuz ve kaburgalarından yaralandı

Son olarak Kuş Uçuşu adlı dizisinde izlediğimiz İbrahim Çelikkol motor kazası geçirdi.

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İbrahim Çelikkol kaza geçirdi! Omuz ve kaburgalarından yaralandı - Resim : 1

Motor tutkusuyla bilinen oyuncu İbrahim Çelikkol, geçirdiği motor kazası nedeniyle kaburgalarından ve omzundan yaralandı.

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İbrahim Çelikkol kaza geçirdi! Omuz ve kaburgalarından yaralandı - Resim : 2

Seyir halindeyken sağdan birden gelen otomobili fark edemeyen İbrahim Çelikkol, çarpmanın etkisiyle yere düştü ve yaralandı. Çelikkol'un kaburgaları ile omzunda yaralanmalar meydana geldi.

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İbrahim Çelikkol kaza geçirdi! Omuz ve kaburgalarından yaralandı - Resim : 3

Kazanın ardından hemen otomobil sürücüsü ve çevrede bulunan vatandaşlar, yaralı İbrahim Çelikkol'a yardım ettiler. 

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İbrahim Çelikkol kaza geçirdi! Omuz ve kaburgalarından yaralandı - Resim : 4

Hastaneye kaldırılan oyuncunun kaburgalarından ve omzundan hafif yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.