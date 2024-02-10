İdo Tatlıses: Büyümekmiş baba olmak, şimdi anladım

Bebeklerine kavuşan çifti, aileleri ve yakın çevreleri yalnız bırakmadı. İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını aldı. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir oldu.