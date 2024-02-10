İdo Tatlıses: Büyümekmiş baba olmak, şimdi anladım
Yasemin Şefkatli ile mutlu bir evliliği olan İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı. İkiz bebeklerine kavuşan İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme aldı.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya geldi.
Bebeklerine kavuşan çifti, aileleri ve yakın çevreleri yalnız bırakmadı. İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını aldı. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir oldu.
Dede İbrahim Tatlıses, bebeklerin doğumunun arından gün sevenlerini üzen bir haber verdi. X (Twitter) hesabından ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu torunu İbrahim Ayel'in ameliyat olduğunu açıkladı.
Ameliyatı başarılı geçen İbrahim Ayel, sağlığına kavuşarak anne-babası ve kardeşinin yanına, eve döndü. Zor günler geride bırakan ünlü çiftten İdo Tatlıses, 881 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından duygusal bir paylaşım yaptı.