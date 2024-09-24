İdo Tatlıses ve Yasemin Tatlıses çocuklarının eğlenceli anlarını paylaştı
İdo Tatlıses ve Yasemin Tatlıses oğulları ile kamera karşısına geçti. O anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Tatlıses çiftine yorum yağdı.
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.
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Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, sosyal medya hesaplarından sık sık pozlarını paylaşıyor.
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Ünlü çift o anlara yenilerini ekledi. Oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emirle eğlenceleri anlarını sosyal medyadan yayınlayan Tatlıses çiftine beğeni ve yorum yağdı.
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