İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli'nin kalbinde rahatsızlık olan oğulları İbrahim Ayel taburcu oldu: "Elleriniz hiç ayrılmasın"

Geçtiğimiz haftalarda ikiz bebeklerine kavuşan ünlü çift Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, kalbinde rahatsızlık olan bebekleri İbrahim Ayel'le ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

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İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli'nin kalbinde rahatsızlık olan oğulları İbrahim Ayel taburcu oldu: "Elleriniz hiç ayrılmasın" - Resim : 1

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldı. 

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İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli'nin kalbinde rahatsızlık olan oğulları İbrahim Ayel taburcu oldu: "Elleriniz hiç ayrılmasın" - Resim : 2

Minik İbrahim Ayel, doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alınmıştı.Doğduğu günden beri hastanede olan İbrahim Ayel'den müjdeli haber geldi. 

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İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli'nin kalbinde rahatsızlık olan oğulları İbrahim Ayel taburcu oldu: "Elleriniz hiç ayrılmasın" - Resim : 3

Anne Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından İbrahim Ayel'in taburcu olduğunu ve eve geldiğini duyurdu.   İkiz bebeklerinin birbirlerine sarılmış karelerini yayınlayan Şefkatli paylaşımına; "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi." yazdı.

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İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli'nin kalbinde rahatsızlık olan oğulları İbrahim Ayel taburcu oldu: "Elleriniz hiç ayrılmasın" - Resim : 4

Dede İbrahim Tatlıses, 25 Ocak'ta ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyip, takipçilerinden dua istemişti:

"Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum... İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minin Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."