İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli'nin kalbinde rahatsızlık olan oğulları İbrahim Ayel taburcu oldu: "Elleriniz hiç ayrılmasın"
Geçtiğimiz haftalarda ikiz bebeklerine kavuşan ünlü çift Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, kalbinde rahatsızlık olan bebekleri İbrahim Ayel'le ilgili yeni bir paylaşım yaptı.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldı.
Minik İbrahim Ayel, doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alınmıştı.Doğduğu günden beri hastanede olan İbrahim Ayel'den müjdeli haber geldi.
Anne Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından İbrahim Ayel'in taburcu olduğunu ve eve geldiğini duyurdu. İkiz bebeklerinin birbirlerine sarılmış karelerini yayınlayan Şefkatli paylaşımına; "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi." yazdı.
Dede İbrahim Tatlıses, 25 Ocak'ta ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyip, takipçilerinden dua istemişti:
"Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum... İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minin Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."