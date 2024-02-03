İki ay önce baba olan Kaan Urgancıoğlu: Bakıcımız yok, yardım almıyoruz
"Yargı" dizisinin yıldızı Kaan Urgancıoğlu, iki ay önce ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Urgancıoğlu, oğlu Ardıç ile ilgili konuşarak bakıcı tutmadıklarını ve bebeğiyle eşi Burcu Denizer'in ilgilendiğini açıkladı.
Pazar akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Yargı'da Savcı Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Ayaküstü muhabirlerle konuşan oyuncu, oğlu Ardıç ile ilgili konuşarak bakıcı tutmadıklarını ve bebeğiyle eşi Burcu Denizer'in ilgilendiğini açıkladı.
Kısa bir süre önce kucağına aldığı oğlunu pusetinde taşıyan Urgancıoğlu, babalık hakkında konuşarak şu ifadeleri kullandı:
Babalık çok iyi gidiyor. 2,5 aylık olmadı daha. Keyfimiz yerinde. Alışmaya çalışıyorum, hatta alıştık diyebilirim. Bakıcımız yok, yardım almıyoruz. Burcu kendisi bakıyor. Baba hissiyatı sanırım 6 aylıkken falan daha fazla gelir.
"BURCU ÖĞRENDİKLERİNİ ANLATIYOR"
Oğlu doğmadan önce herhangi bir babalık eğitimi almadığını söyleyen oyuncu, "Burcu öğrendiklerini bana anlatıyor. Kuzenim, kardeşim geniş aile olduğumuz için zor olmuyor" diye konuştu.