İki ay önce baba olan Kaan Urgancıoğlu: Bakıcımız yok, yardım almıyoruz

Kısa bir süre önce kucağına aldığı oğlunu pusetinde taşıyan Urgancıoğlu, babalık hakkında konuşarak şu ifadeleri kullandı:

Babalık çok iyi gidiyor. 2,5 aylık olmadı daha. Keyfimiz yerinde. Alışmaya çalışıyorum, hatta alıştık diyebilirim. Bakıcımız yok, yardım almıyoruz. Burcu kendisi bakıyor. Baba hissiyatı sanırım 6 aylıkken falan daha fazla gelir.