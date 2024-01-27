İkiz bebeklerinden biri ameliyat olan Yasemin Şefkatli'den açıklama geldi
22 Ocak'ta ikizleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucaklarına alan Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinin ikizlerinden birinin kalbinde problem olduğu ve ameliyata alındığı açıklanmıştı. Son durum hakkında anne Şefkatli'den açıklama geldi.
Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından ikizlerin birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyip dua isteyen dede İbrahim Tatlıses, herkesi meraklandırmıştı. Bebeklerinin durumu merak edilen Şefkatli'den ilk açıklama geldi.
X (Twitter) hesabından ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyen Tatlıses, takipçilerinden dua istedi:
Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum... İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun.
Torunu ameliyat olan İbrahim Tatlıses, ardından "Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok çok teşekkürler, sağ olun var olun" dedi.
İkizlerinin durumu merak edilen Yasemin Şefkatli, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Günlerdir ne duyguların içinden geçiyorum, ben de anlamış değilim henüz. 'Neden hiçbir şey paylaşmıyorsun?' yazıyorsunuz, söz her şeyi anlatacağım... Burada da bir ailem var biliyorum, meraklanan, dua eden herkese teşekkürler. Dün bir operasyon geçirdi İbrahim Ayel, çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Çok az kaldı onunla kavuşmamıza, öyle inanıyorum. Sinan Emir gayet sağlıklı. Bizi merak eden güzel kalplerinizden öpüyoruz.