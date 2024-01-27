İkiz bebeklerinden biri ameliyat olan Yasemin Şefkatli'den açıklama geldi

İkizlerinin durumu merak edilen Yasemin Şefkatli, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Günlerdir ne duyguların içinden geçiyorum, ben de anlamış değilim henüz. 'Neden hiçbir şey paylaşmıyorsun?' yazıyorsunuz, söz her şeyi anlatacağım... Burada da bir ailem var biliyorum, meraklanan, dua eden herkese teşekkürler. Dün bir operasyon geçirdi İbrahim Ayel, çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Çok az kaldı onunla kavuşmamıza, öyle inanıyorum. Sinan Emir gayet sağlıklı. Bizi merak eden güzel kalplerinizden öpüyoruz.