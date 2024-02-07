İkiz çocuklarıyla birlikte Bodrum'a yerleşen Fettah Can: Artık tatil için İstanbul'a geliyoruz
Bir süre önce İstabul'dan Bodrum'a yerleşen müzisyen çift Cansu Kurtçu ve Fettah Can, önceki akşam Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Fettah Can, “Artık İstanbul’a tatil için geliyoruz. Biraz alışveriş yaptık, Bodrum’a geri döneceğiz” dedi.
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Bir süre önce İstabul'dan taşınıp Bodrum'a yerleşen müzisyen çift Cansu Kurtçu ile Fettah Can, önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan ikili, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
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Ailesiyle birlikte Ege'de yeni bir hayat kuran Fettah Can, "Bodrum'daki şehir yaşamına devam ediyoruz. Artık tatil için İstanbul'a geliyoruz. Biraz alışveriş yaptık, Bodrum'a geri döneceğiz" dedi.
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Müzik çalışmalarının devam ettiğini belirten Cansu Kurtçu, "Sahnelerimiz devam ediyor. Müzik üretmey, sürdürüyoruz. Yakın zamanda albüm çalışmalarımız olacak" şeklinde konuştu.
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Fettah Can ile Cansu Kurtçu, ikiz çocukları Oğul ve Vera'yla birlikte bir villada yaşıyor.