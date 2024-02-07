İkiz çocuklarıyla birlikte Bodrum'a yerleşen Fettah Can: Artık tatil için İstanbul'a geliyoruz

Bir süre önce İstabul'dan taşınıp Bodrum'a yerleşen müzisyen çift Cansu Kurtçu ile Fettah Can, önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan ikili, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.