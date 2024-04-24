İlayda Alişan: Oğulcan yer yer romantik

Engin, "Sevgilinizin oyuncu olmasının avantajı ya da dezavantajı var mı?" sorusuna da şöyle karşılık verdi: "Oyuncu, avukat vs. gibi bakmıyorum olaya. Duygusal anlamda, güzel bakıyorum." Geçtiğimiz günlerde Engin'le Milano'ya giden Alişan ise, "Sık sık yurt dışına gidiyoruz. Çok uzun kalamıyoruz set olduğu için. Güzel geçiyor" dedi. Alişan, sevgilisinin romantik biri olduğunu da sözlerine ekledi.