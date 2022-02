İlayda Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Annesini kanserden kaybetmişti

En son Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla adından söz ettiren İlayda Alişan yeni yaşı için gün sayıyor. Ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Ünlü oyuncu 9 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybeden annesinin hatıra bıraktığı kolyelerini taktığı pozunu paylaştı.

"BOYNUMDA ANNECİĞİMİN BIRAKTIĞI KOLYELERİMLE YENİ YAŞIMI BEKLİYORUM"

Ünlü oyuncu paylaşımına, "Boynumda anneciğimin bıraktığı kolyelerimle yeni yaşımı bekliyorum. Uğuruna inandıgım her şey, her his yanımda olsun.. en çok da bu yıl" notunu düştü. Paylaşıma yorum yağdı.