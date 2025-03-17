İlk paylaşım geldi! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğullarının adını açıkladı

Aşkları doludizgin devam eden çift bebek heyecanı yaşamıştı. Neslihan Atagül hamile olduğunu karnını tutarak verdiği pozla duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz.