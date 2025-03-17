İlk paylaşım geldi! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğullarının adını açıkladı

 İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan Doğulu çifti, oğullarının ilk karesini paylaştı ve ismini duyurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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İlk paylaşım geldi! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğullarının adını açıkladı - Resim : 1

Fatih Harbiye dizisinde rol gereği yaşadıkları aşk gerçeğe dönüşen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2016 yılında dünyaevine girmişti. 

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İlk paylaşım geldi! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğullarının adını açıkladı - Resim : 2

Aşkları doludizgin devam eden çift bebek heyecanı yaşamıştı. Neslihan Atagül hamile olduğunu karnını tutarak verdiği pozla duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz.

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İlk paylaşım geldi! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğullarının adını açıkladı - Resim : 3

 İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan Doğulu çift, oğullarının ilk karesini paylaştı. 

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İlk paylaşım geldi! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğullarının adını açıkladı - Resim : 4

Ünlü çift oğullarının ismini bu paylaşımla duyurdu.

Oğullarının yüzünü göstermeyen Kadir Doğulu "Aziz oğlum hoş geldin" notunu düştü