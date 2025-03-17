İlk paylaşım geldi! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğullarının adını açıkladı
İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan Doğulu çifti, oğullarının ilk karesini paylaştı ve ismini duyurdu.
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Fatih Harbiye dizisinde rol gereği yaşadıkları aşk gerçeğe dönüşen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2016 yılında dünyaevine girmişti.
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Aşkları doludizgin devam eden çift bebek heyecanı yaşamıştı. Neslihan Atagül hamile olduğunu karnını tutarak verdiği pozla duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz.
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İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan Doğulu çift, oğullarının ilk karesini paylaştı.
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Ünlü çift oğullarının ismini bu paylaşımla duyurdu.
Oğullarının yüzünü göstermeyen Kadir Doğulu "Aziz oğlum hoş geldin" notunu düştü