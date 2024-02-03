“İnci Taneleri” dizisini en çok hangi iller izledi? Ege, Güneydoğu sıralamada kaçıncı? İşte en çok ve en az izleyen şehirler
Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı dizi 'İnci Taneleri', 1 Şubat Perşembe akşamı ikinci bölümüyle ekrana geldi. Pavyon sahneleriyle gündem olan İnci Taneleri dizisi, reyting rekorları kırıyor. Peki “İnci Taneleri” dizisini en çok hangi iller izledi?
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizi, 1 Şubat Perşembe akşamı ikinci bölümüyle ekrana geldi. Heyecan ve tansiyonun bir an olsun düşmediği bölüm eğlenceli sahneleriyle de çok beğenildi.
Dizinin ilk bölümü de izlenme rekoru kırdı. Dizi total’de 10.69, AB’de 11.39 ve ABC1’de 12.57 reytingle 3 kategoride de birinci oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş‘ın haberine göre Yılmaz Erdoğan‘ın yazıp başrolünü oynadığı İnci Taneleri bu hafta artı 2 reytingle kendi rekorunu kırarken dizinin en çok hangi illerde izlendiği de belli oldu.
Dizinin en çok İzmir’de, ikinci sırada Ankara’da izlendiği ortaya çıktı. Şenol Sönmez’in yönettiği dizi İzmir’de 16,16 reyting ve 32,5 izlenme oranı, Ankara’da 15,38 reyting ve 35,57 izlenme oranına, İç Anadolu’da 13.91 reyting ve 31.78 izlenme oranına ulaştı.