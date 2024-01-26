İnci Taneleri izleyiciyle buluştu: Hazar Ergüçlü ilgi için ne diyor?

“İNCİ TANELERİ, TIPKI HAYAT GİBİ…”

20 yıl sonra “İnci Taneleri” dizisi ile ekrana dönen Yılmaz Erdoğan, “Daha dizi başlamadan oluşan yankılar, seyircinin gösterdiği reaksiyon çok umut verici. Benim hep istediğim bir şey vardı. O da gerçek hayata benzeyen bir hikâye yazmaktı. İnci Taneleri bana bu imkânı verdi. Dizide çok trajik şeyler de var, çok komik şeyler de var. Tıpkı hayat gibi…” dedi.