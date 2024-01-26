İnci Taneleri izleyiciyle buluştu: Hazar Ergüçlü ilgi için ne diyor?

İnci Taneleri ekibi, BKM Mutfak Uniq’de gerçekleşen izleme programında bir araya geldi. Yılmaz Erdoğan, Yapımcı Necati Akpınar ve tüm oyuncu kadrosunun yanı sıra; Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ile birlikte Kanal D yöneticileri katıldı.
“DÖRT YENİ DİZİ DAHA GELİYOR.”
İnci Taneleri’nin izleyicide büyük bir karşılık göreceğine inandığını dile getiren Yancı, “İnci Taneleri’nin ilk fragmanı yayınlandığı günden beri çok konuşuldu. Umarım izleyicide büyük karşılık bulacak. Biz çok sevdik, seyircinin de çok seveceğine inanıyorum” dedi. Yeni sürprizlerinin de olduğunu söyleyen Yancı, önümüzdeki günlerde dört yeni dizinin de ekrana geleceğini belirtti.Yancı, ”Yılmaz Erdoğan'ın kalemi ve görsel anlatım dili çok güçlü. Ben, İnci Taneleri’nin sezonun en iddialı dizilerinden biri olacağını düşünüyorum” şeklinde ifade etti.
“İNCİ TANELERİ, TIPKI HAYAT GİBİ…”
20 yıl sonra “İnci Taneleri” dizisi ile ekrana dönen Yılmaz Erdoğan, “Daha dizi başlamadan oluşan yankılar, seyircinin gösterdiği reaksiyon çok umut verici. Benim hep istediğim bir şey vardı. O da gerçek hayata benzeyen bir hikâye yazmaktı. İnci Taneleri bana bu imkânı verdi. Dizide çok trajik şeyler de var, çok komik şeyler de var. Tıpkı hayat gibi…” dedi.
HAZAR ERGÜÇLÜ'DEN İNCİ TANELERİ YORUMU
Dilber’e hayat veren Hazar Ergüçlü ise, “Ben de bu kadar çok konuşulmayı beklemiyordum açıkçası… Çok mutlu oldum, hep birlikte çok sevindik. Umarım dizimiz de Dilber’in getirdiği reaksiyonları getirecek” dedi.