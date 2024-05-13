İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den samimi itiraf

İnci Taneleri'nin 'Dilber'i Hazar Ergüçlü ''Dizinin bu kadar ses getireceğini düşünür müydünüz? sorusuna cevap verdi.

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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den samimi itiraf - Resim : 1

İnci Taneleri dizisinin başarılı oyuncusu Hazar Ergüçlü, son dönemde dikkat çeken performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. 

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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den samimi itiraf - Resim : 2

Dilber karakteriyle izleyicileri etkileyen Ergüçlü, yapılan bir röportajda dizinin beklenmedik başarısını ve bu süreci değerlendirdi.

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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den samimi itiraf - Resim : 3

 

Ergüçlü, dizinin bu kadar ses getireceğine dair beklentisi hakkında ise şunları söyledi:

"Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı bir şeyin büyük başarıya ulaşacağını bilirdim. Ama yaşamak başka bir şeymiş." dedi. Yapımcı Yılmaz Erdoğan'ın projelerinin genellikle büyük ilgi görmesini beklediğini ifade eden Ergüçlü, ancak bu başarılı projelerin içinde olmak çok farklı bir his olduğunu itiraf etti.