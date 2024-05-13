İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den samimi itiraf

Ergüçlü, dizinin bu kadar ses getireceğine dair beklentisi hakkında ise şunları söyledi:

"Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı bir şeyin büyük başarıya ulaşacağını bilirdim. Ama yaşamak başka bir şeymiş." dedi. Yapımcı Yılmaz Erdoğan'ın projelerinin genellikle büyük ilgi görmesini beklediğini ifade eden Ergüçlü, ancak bu başarılı projelerin içinde olmak çok farklı bir his olduğunu itiraf etti.