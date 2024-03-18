İnci Taneleri'nin Kasım'ı Güven Kıraç 56. yaşını kutladı

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”yle seyirci karşısına çıkan Güven Kıraç, 56’ncı yaşını kızı Maya ile pasta keserek kutladı.

1 / 3
İnci Taneleri'nin Kasım'ı Güven Kıraç 56. yaşını kutladı - Resim : 1

Şimdilerde İnci Taneleri dizisiyle ekranlarımıza gelen Güven Kıraç, minik kızının hediyesi ile birlikte yeni yaşını karşıladı.

2 / 3
İnci Taneleri'nin Kasım'ı Güven Kıraç 56. yaşını kutladı - Resim : 2

Pastası ve kızının kendisi için yaptığı resimle poz veren ünlü oyuncu, o kareyi Instagram’da esprili bir notla paylaştı:

“Bundan sonra ortalığı 56’ya veriyor ve kendime sevdiklerimle iyi bir sene daha diliyorum!”

3 / 3
İnci Taneleri'nin Kasım'ı Güven Kıraç 56. yaşını kutladı - Resim : 3

Kızı Maya, Güven Kıraç’a yaptığı resmin üzerine şöyle yazdı:

“Bütün babalar güzel ama sen bir başkasın canım babam. Doğum günün kutlu olsun babiş.”