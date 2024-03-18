İnci Taneleri'nin Kasım'ı Güven Kıraç 56. yaşını kutladı

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Şimdilerde İnci Taneleri dizisiyle ekranlarımıza gelen Güven Kıraç, minik kızının hediyesi ile birlikte yeni yaşını karşıladı.
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Pastası ve kızının kendisi için yaptığı resimle poz veren ünlü oyuncu, o kareyi Instagram’da esprili bir notla paylaştı:
“Bundan sonra ortalığı 56’ya veriyor ve kendime sevdiklerimle iyi bir sene daha diliyorum!”
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Kızı Maya, Güven Kıraç’a yaptığı resmin üzerine şöyle yazdı:
“Bütün babalar güzel ama sen bir başkasın canım babam. Doğum günün kutlu olsun babiş.”