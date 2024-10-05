İnci Taneleri’nin yeni sezonundan tanıtım fragmanı yayınlandı! Azem kime gözdağı verdi?
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı İnci Taneleri’nin yeni sezonundan tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmana Azem'in "Ben verdiğim sözü asla unutmam!" sözleri damga vurdu.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'İnci Taneleri', ikinci sezonuyla 10 Ekim Perşembe günü izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı İnci Taneleri’nin yeni sezonundan tanıtım fragmanı yayınlandı.
İnci Taneleri, yeni sezon için gün sayarken dizinin yayınlanan son fragmanı kafaları karıştırdı. Tanıtım filminde oyuncular muhteşem koylarıyla bilinen Göcek’te görülürken ‘Azem’in gösterişli bir yatta “Verdiğim bir sözü ben asla unutmam. Görüşeceğiz, sözüm söz.” cümleleri yeni sezonda dramatik gelişmelerin yaşanacağının sinyalini verdi.
Kanal D’de yayınlanan “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” büyük sürprizlerle geri dönüyor. 10 Ekim Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan dizinin yeni fragmanı, Muğla’nın şirin beldesi Göcek’te geçiyor. Azem, Dilber, Yıldız ve Zerre’nin Göcek’te olduğu görülürken Azem’in “Bir hikâyeyi tam olarak anlayabilmeniz için tamamını okumanız gerekir.” sözleri dikkat çekiyor.