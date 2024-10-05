İnci Taneleri’nin yeni sezonundan tanıtım fragmanı yayınlandı! Azem kime gözdağı verdi?

Kanal D’de yayınlanan “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” büyük sürprizlerle geri dönüyor. 10 Ekim Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan dizinin yeni fragmanı, Muğla’nın şirin beldesi Göcek’te geçiyor. Azem, Dilber, Yıldız ve Zerre’nin Göcek’te olduğu görülürken Azem’in “Bir hikâyeyi tam olarak anlayabilmeniz için tamamını okumanız gerekir.” sözleri dikkat çekiyor.