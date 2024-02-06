İngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandı
Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles'a bir tür kanser teşhisi konulduğunu duyurdu. Kral Charles tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edecek ancak halka açık etkinliklere katılmayacak.
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Saray’dan yapılan açıklamada, Kral’ın “tedavisi konusunda son derece iyimser olduğu ve bir an önce tüm görevlerine dönmeyi beklediği” kaydedildi.
Charles'ın bu Pazartesi günü tedavisine başlandığı da aktarılıyor. Hastalığın erken teşhis edildiği de kaydedildi.
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Kral'ın sözcüsü, kanser türüne ilişkin bir açıklama yapmadı ve fakat bunun prostat kanseri olmadığını aktardı. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Başbakanlarından geçmiş olsun açıklamaları geldi.
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Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle 73 yaşında tahta çıkan, 74 yaşında ise taç giyen Charles, en uzun süre veliaht prenslik unvanını ve tahta çıkan en yaşlı İngiltere Kralı unvanını taşıyor.