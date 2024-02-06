İngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandı

Saray’dan yapılan açıklamada, Kral’ın “tedavisi konusunda son derece iyimser olduğu ve bir an önce tüm görevlerine dönmeyi beklediği” kaydedildi.

Charles'ın bu Pazartesi günü tedavisine başlandığı da aktarılıyor. Hastalığın erken teşhis edildiği de kaydedildi.