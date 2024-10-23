İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir 2. evlilik yıldönümlerini kutladı

Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile 2022 yılının ekim Roma'da dünya evine girmişlerdi. Ünlü çift, düğünlerini ise arkadaşları ve ailelerinin katıldığı tören ile Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı.