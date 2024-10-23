İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir 2. evlilik yıldönümlerini kutladı
Oyuncu İpek Yazıcı, müzisyen Ufuk Beydemir ile 2022 yılında İtalya'da nikah masasına oturmuştu. Çift, ikinci evlilik yıl dönümlerini Instagram sayfasında paylaştıkları fotoğraflarla kutladı.
1 / 4
Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile 2022 yılının ekim Roma'da dünya evine girmişlerdi. Ünlü çift, düğünlerini ise arkadaşları ve ailelerinin katıldığı tören ile Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı.
2 / 4
Mutlu birliktelikleri devam eden İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, ikinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla mutlu anlarını paylaştılar.
3 / 4
İpek Filiz Yazıcı, Roma'da çekilen nikah fotoğraflarına "22/10/22" notunu düşerken, Ufuk Beydemir ise aynı kareleri şu sözlerle paylaştı:
"Evli geçen iki sene... Seni çok seviyorum İpek Filiz Yazıcı."
4 / 4