Anasayfa Magazin İrem Derici çocukluk fotoğraflarını paylaştı: "Berbat bir gün geçirirken annemden gelen fotoğraflarla nefes aldım"
İrem Derici çocukluk fotoğraflarını paylaştı: "Berbat bir gün geçirirken annemden gelen fotoğraflarla nefes aldım"
36 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı "Berbat bi’ gün geçirirken annemden gelen fotoğraflarla nefes aldım. Çocuklar hayatımdaki en büyük şansım bu kadının kızı olmak" notunu düştü.
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Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren İrem Derici şimdi de çocukluk fotoğrafları ile gündemde.
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Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını peş peşe paylaşıp "Berbat bir gün geçirirken annemden gelen fotoğraflarla nefes aldım. Çocuklar hayatımdaki en büyük şansım bu kadının kızı olmak. Son fotoğraf anneciğimin küçüklüğü, benziyoruz sanki" notunu düştü.
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Dericinin fotoğraflarına "Aynısınız, anasının kızı", "Annene benzemen şaka mı", "ee burnun çok güzelmiş küçükken", "Anneni sen sanmam peki aşırı benzerlik", "Benzemek mi kopya resmen." gibi yorumlar yapıldı.
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