İrem Derici çocukluk fotoğraflarını paylaştı: "Berbat bir gün geçirirken annemden gelen fotoğraflarla nefes aldım"

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını peş peşe paylaşıp "Berbat bir gün geçirirken annemden gelen fotoğraflarla nefes aldım. Çocuklar hayatımdaki en büyük şansım bu kadının kızı olmak. Son fotoğraf anneciğimin küçüklüğü, benziyoruz sanki" notunu düştü.