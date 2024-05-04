İrem Derici'nin komşu isyanı: Bu insanlar öküz mü?

Birçok hit şarkısı ve iddialı açıklamalarıyla bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici, apartman komşularıyla yaşadığı sorunlara isyan etti.

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İrem Derici'nin komşu isyanı: Bu insanlar öküz mü? - Resim : 1

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı İrem Derici, komşularının yaptığı gürültüden dolayı uyuyamadığı için sinirlerinin bozulduğunu söyledi.

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İrem Derici'nin komşu isyanı: Bu insanlar öküz mü? - Resim : 2

37 yaşındaki İrem Derici, oturduğu sitede tadilat yaptıran komşularının çok gürültü yaptığını ve apartman hayatının kendisine göre olmadığını söyledi.

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İrem Derici'nin komşu isyanı: Bu insanlar öküz mü? - Resim : 3

'BU İNSANLAR ÖKÜZ MÜ?'

Yıl 2024 olmuş! Hâlâ tadilat, bunun bir saati olmalı. Bu insanlar öküz mü? Legal olarak böyle bir şey yapmaya hakları varmış. Ben nasıl uyuyacağım?Adana konserinden sabah 5’te gelip 2 saat sonra tadilatla uyanıyorum. Ben yaşlı karıyım çekemem gürültü.''

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İrem Derici'nin komşu isyanı: Bu insanlar öküz mü? - Resim : 4

''Defolup gideceğim Göksu taraflarına. Apartman falan olmuyor benim için artık” dedi.