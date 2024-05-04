İrem Derici'nin komşu isyanı: Bu insanlar öküz mü?

'BU İNSANLAR ÖKÜZ MÜ?'

Yıl 2024 olmuş! Hâlâ tadilat, bunun bir saati olmalı. Bu insanlar öküz mü? Legal olarak böyle bir şey yapmaya hakları varmış. Ben nasıl uyuyacağım?Adana konserinden sabah 5’te gelip 2 saat sonra tadilatla uyanıyorum. Ben yaşlı karıyım çekemem gürültü.''