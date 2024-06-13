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İrem Kutluay mezun oldu! Demet Şener ve İbrahim Kutluay kızlarının mezuniyetinde bir araya geldi
Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluayın kızları İrem mezun oldu. Eski eşler çocuklarının mezuniyeti için bir araya geldi.
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Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Çift daha sonra Ocak 2018'de boşanmıştı.
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Deneyimli manken Demet Şener kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Çocuklarına oldukça düşkün olan anne Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
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Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluayın kızları İrem mezun oldu. Eski eşler çocuklarının mezuniyeti için bir araya geldi.
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Kızlarının mutluluğunu paylaşan Şener ve Kutluay mezuniyetten fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınladılar.