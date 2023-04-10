Irina Shayk'ın fotoğraflarına Hayvan Hakları Örgütü PETA'dan tepki

Derginin İngiliz edisyonunda Nisan 2023 sayısı için objektif karşısına geçen Rus modelin, kulakları kesilmiş bir dobermanla poz vermesi üzerine hayvan hakları derneği PETA, hem dergiyi hem de Shayk'ı eleştirdi.

'SAKATLANMAYA MARUZ KALAN KÖPEKLERİ SAHİPLENMEK UYGUNSUZ'

Daily Mail gazetesine konuşan bir Peta sözcüsü, "İnsanları, tıbbi olarak gerekli olmadıkça Birleşik Krallık'ta yasa dışı olan, kulakları acı verici bir şekilde sakatlanmaya maruz kalan köpekleri sahiplenmeye teşvik etmek, tamamen uygunsuz" dedi.

IRINA SHAYK'IN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIĞI KARELER

Bu gönderiyi Instagram'da gör irina shayk (@irinashayk)'in paylaştığı bir gönderi

"ONLARI HAYATİ BİR İFADE ARACINDAN KOPARIYORLAR"

Vogue'dan yaptığı hata için özür dilemesini beklediklerini söyleyen PETA sözcüsü, köpeklerin kulaklarıyla "konuştuğunu" ve bazı kısımlarını kesmenin sadece travmatik olmadığını, aynı zamanda onları hayati bir ifade aracından, iletişimden de kopardığını bildirerek derginin bu yanlış adımı ele almasını istedi.

"KÖPEKLER MODA AKSESUARI DEĞİL"

PETA sözcüsü, fotoğraf çekiminin “hayvanların yaşayan, hisseden ve saygı duyulması gereken varlıklar değil, sadece moda aksesuarları olduğu mesajını” verdiğini de sözlerine ekledi.

VOUGE İNGİLİZ DERGİSİNDEN YANIT GECİKMEDİ: ÇEKİM YASAL

İngiliz Vogue dergisinden bir sözcü de "Peta'ya bu konuyu bizimle gündeme getirdiği ve dünya çapında hayvanları korumak için yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Fotoğraf çekimi New York’ta yapıldı ve uygulamanın yasal olduğu ABD'den İngiliz Vogue ile paylaşılan bir çekim oldu” dedi.