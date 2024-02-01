'İsmimi Be olarak değiştireceğim' demişti.... Belçim Bilgin nedenini açıkladı

Oyuncu, "Adımı değiştirmiyorum aslında. Yabancı dostlarım adımı söylerken çok zorlanıyorlar. 'Be' denmesini istememin tek sebebi bu. Onlar için çok daha rahat. Adımı çok seviyorum, başka Belçim yok" şeklinde açıklama yaptı.