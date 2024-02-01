'İsmimi Be olarak değiştireceğim' demişti.... Belçim Bilgin nedenini açıkladı
Belçim Bilgin, Gayrettepe'deki bir mekânda yeni yaşını kutladı. Arkadaşları ile keyifli bir akşam geçiren Belçim Bilgin 'İsmimi Be olarak değiştireceğim' açıklamasıyla ilgili konuştu.
1 / 6
Belçim Bilgin, bir programda "İsminin önüne bir isim daha koymuşsun" yorumu üzerine adının 'Be' olacağını belirterek, "Henüz olmadı ama düşünüyorum; Be... 'Merhaba Be' mesela. İsimlerimizin bir önemi yok, ismime çok aşığım" açıklamasını yapmıştı.
2 / 6
Belçim Bilgin, Gayrettepe'deki bir mekânda yeni yaşını kutladı. Arkadaşları ile keyifli bir akşam geçiren Belçim Bilgin 'İsmimi Be olarak değiştireceğim' açıklamasıyla ilgili konuştu.
3 / 6
Oyuncu, "Adımı değiştirmiyorum aslında. Yabancı dostlarım adımı söylerken çok zorlanıyorlar. 'Be' denmesini istememin tek sebebi bu. Onlar için çok daha rahat. Adımı çok seviyorum, başka Belçim yok" şeklinde açıklama yaptı.
4 / 6