İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi
Daha önce yaptığı 3 evlilikten 4 kızı bulunan Acun Ilıcalı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile 4. evliliğini yapmaya hazırlanıyor.
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Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, birkaç gün sonra nikah masasına oturacak.
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Ünlü çiftin ilk önce düğününün 5 Eylül'de Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da yapılacağı iddia edilmişti. Fakat sonra düğün 4 Eylül tarihine çekildi ve mekan da meşhur Esma Sultan Yalısı'yla değişti.
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Yılın düğünü olarak adlandırılan organizasyonda @blogyagmuru adıyla tanıdığımız Yağmur Çevik, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın davetiyesini paylaştı!
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Siyah bir davetiye tasarlatan çift, davetlilerden gecede sosyal medya kullanmamalarını rica etti.