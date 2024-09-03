İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi

Daha önce yaptığı 3 evlilikten 4 kızı bulunan Acun Ilıcalı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile 4. evliliğini yapmaya hazırlanıyor.

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İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi - Resim : 1

Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, birkaç gün sonra nikah masasına oturacak.

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İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi - Resim : 2

Ünlü çiftin ilk önce düğününün 5 Eylül'de Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da yapılacağı iddia edilmişti. Fakat sonra düğün 4 Eylül tarihine çekildi ve mekan da meşhur Esma Sultan Yalısı'yla değişti.

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İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi - Resim : 3

Yılın düğünü olarak adlandırılan organizasyonda @blogyagmuru adıyla tanıdığımız Yağmur Çevik, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın davetiyesini paylaştı!

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İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi - Resim : 4

Siyah bir davetiye tasarlatan çift, davetlilerden gecede sosyal medya kullanmamalarını rica etti.