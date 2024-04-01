İşte Serenay Sarıkaya'nın oy kullanma kombini! Saatinin fiyatı dudak uçuklattı
31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçmek için birçok ünlü isim sandık başına gitti. Bu isimlerden en çok dikkat çekeni de seçim günü kombiniyle Serenay Sarıkaya oldu.
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Son olarak Aile dizisinde 'Devin' karakteriyle izlediğimiz ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla geldi. Ünlü oyuncunun taktığı saatin fiyatı ise dudak uçulattı.
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Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda 1069 numaralı sandıkta oyunu kullanan Sarıkaya, Süper Lig ekibi Adana Demirspor formasıyla gelmesi de dikkat çekti.
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Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına konuşan Sarıkaya, "Hayırlısı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah hepimiz için iyi olan olsun" dedi.
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SAATİNİN DEĞERİ 800 BİN TL
Serenay Sarıkaya'nın formasıyla birlikte taktığı saat ise sosyal medyada çok konuşuldu. Başarılı oyuncunun yüzü olduğu ünlü bir markaya ait, 800 bin TL değerindeki saatine yorum yağdı.