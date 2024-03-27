Ivana Sert güzellik sırrını verdi: Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum

Stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, canlı yayında 'Yüzümde dolgu bile yok' diyerek güzellik sırrını verdi.

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Ivana Sert güzellik sırrını verdi: Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum - Resim : 1

Bir dönemin en popüler yarışmalarından 'Bugün Ne Giysem'le ünlenen Ivana Sert, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

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Ivana Sert güzellik sırrını verdi: Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde 'Timsah ve kanguru eti bile yedim.' açıklamasıyla uzun süre konuşulan Ivana Sert, şimdi de Aramızda Kalmasın programına konuk oldu ve bazı açıklamalarda bulundu.

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Ivana Sert güzellik sırrını verdi: Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum - Resim : 3

'Yüzümde dolgu bile yok'

Fit hali ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Ivana Sert, 'Yüzümde dolgu bile yok.' diyerek güzellik sırrını tek tek açıkladı.

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Ivana Sert güzellik sırrını verdi: Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum - Resim : 4

"Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum"

Ivana Sert; ''Çok güzel kremler kullanıyorum. Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum. Nasıl besleniyorsun nasıl hissediyorsun, bunlar da çok önemli.'' dedi.