Ivana Sert güzellik sırrını verdi: Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum

1 / 5
Bir dönemin en popüler yarışmalarından 'Bugün Ne Giysem'le ünlenen Ivana Sert, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
2 / 5
Geçtiğimiz günlerde 'Timsah ve kanguru eti bile yedim.' açıklamasıyla uzun süre konuşulan Ivana Sert, şimdi de Aramızda Kalmasın programına konuk oldu ve bazı açıklamalarda bulundu.
3 / 5
'Yüzümde dolgu bile yok'
Fit hali ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Ivana Sert, 'Yüzümde dolgu bile yok.' diyerek güzellik sırrını tek tek açıkladı.
4 / 5
"Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum"
Ivana Sert; ''Çok güzel kremler kullanıyorum. Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum. Nasıl besleniyorsun nasıl hissediyorsun, bunlar da çok önemli.'' dedi.