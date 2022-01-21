Jennifer Lopez, egzersiz rutinin paylaştı: "Daha iyi bir ben olma yolunda"
Şarkıcı ve aktris, yaklaşmakta olan filmi Marry Me'de yer alan "On My Way" şarkısını tanıtırken spor salonu antrenmanının bir videosunu paylaştı. 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lopez, ağır bir antrenman sırasında ağırlık kaldırırken ve ters mekik çekerken karın kaslarını sergiledi.
Jennifer Lopez spor salonunda "Daha iyi bir ben" olmayı hedefliyor. 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu çarşamba günü sosyal medyada etkileyici egzersiz rutininin videosunu paylaştı. İki çocuk annesi, egzersiz yaparken karın kaslarını ve sıkı kollarını gösterdi.
Klipte Lopez, ters mekik, üst vücut antrenmanı, dambıl ve ağırlıklı makineler kullandı.
Sosyal medyada sporunu paylaşan Lopez, 'Daha iyi bir ben' diyerek #WorkoutWednesday hashtagiyle paylaştı. Sevenleri ve sosyal medya takipçileri Lopez'in antrenmanı hakkında "süper kadın" ve "ilham" olarak nitelendirdi.
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Jennifer Lopez, 11 Şubat'ta vizyona girecek olan yeni filmde, nişanlısının kendisini aldattığını öğrendikten sonra bir matematik öğretmeni (Owen Wilson) ile evlenen şarkıcı Kat Valdez'i canlandırıyor.
Yönetmen koltuğunda Kat Cairo'nun yer aldığı Marry Me filminin oyuıncu kadrosunda Chloe Coleman, Jimmy Fallon, Maluma, Sarah Silverman, John Bradley, Michelle Buteau ve Utkarsh Ambudkar'ın da rol alıyor.