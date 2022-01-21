Jennifer Lopez, egzersiz rutinin paylaştı: "Daha iyi bir ben olma yolunda"

Jennifer Lopez spor salonunda "Daha iyi bir ben" olmayı hedefliyor. 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu çarşamba günü sosyal medyada etkileyici egzersiz rutininin videosunu paylaştı. İki çocuk annesi, egzersiz yaparken karın kaslarını ve sıkı kollarını gösterdi.

Klipte Lopez, ters mekik, üst vücut antrenmanı, dambıl ve ağırlıklı makineler kullandı.

Sosyal medyada sporunu paylaşan Lopez, 'Daha iyi bir ben' diyerek #WorkoutWednesday hashtagiyle paylaştı. Sevenleri ve sosyal medya takipçileri Lopez'in antrenmanı hakkında "süper kadın" ve "ilham" olarak nitelendirdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Jennifer Lopez (@jlo)'in paylaştığı bir gönderi

Jennifer Lopez, 11 Şubat'ta vizyona girecek olan yeni filmde, nişanlısının kendisini aldattığını öğrendikten sonra bir matematik öğretmeni (Owen Wilson) ile evlenen şarkıcı Kat Valdez'i canlandırıyor.

Yönetmen koltuğunda Kat Cairo'nun yer aldığı Marry Me filminin oyuıncu kadrosunda Chloe Coleman, Jimmy Fallon, Maluma, Sarah Silverman, John Bradley, Michelle Buteau ve Utkarsh Ambudkar'ın da rol alıyor.