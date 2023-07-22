Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! İşte ayrıntılar

18 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Hollywood Vampires konseri son anda iptal edilmişti. Ancak nedeni hakkında bir açıklama yapılmamıştı. Macaristan basınında çıkan haberlere göre konserin iptali, Johnny Depp'in sağlık durumu sebebiyle gerçekleşti.

OTEL ODASINDA BAYGIN BULUNDU

Hollywood yıldızı ve şarkıcı Depp'in Budapeşte'deki otel odasında baygın halde bulunduğu ortaya çıktı. Konsere saatler kala baygın yatarken bulunan Depp için sağlık görevlileri ilk müdaheleyi yaparken, organizatörler de konserin iptal haberini duyurdu. Konser için uzak yollardan ve farklı şehirlerden gelen grubun hayranları iptal haberi sonrası adeta şoka uğradı.

SLOVAKYA KONSERİ DE İPTAL

Budapeşte konseri, sahneye çıkmalarına saatler kala iptal olan Hollywood Vampires, sıradaki Slovakya konserini de iptal etti. Grubun resmi sosyal medya hesabından iptal sebebinin, konser hazırlıklarının tam yapılmaması nedeniyle hem grup üyeleri hem de katılımcılar için güvenlik endişesi olduğu duyuruldu. Grup üyelerinin sağlıklarının yerinde olduğu vurgulandı.