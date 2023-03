Jurassic Park yıldızı Sam Neill kansere yakalandığını açıkladı

İrlanda asıllı Yeni Zelandalı 75 yaşındaki aktör Sam Neill, yakında piyasaya çıkacak olan anı kitabı “Did I Ever Tell You This” (Size Bunu Hiç Anlatmış mıydım?) için The Guardian gazetesine verdiği röportajda kendisine kanser teşhisi konduğunu açıkladı.

"Ölmekten korkmuyorum ama bu beni sinir eder"

Geçtiğimiz yıl kan kanseri teşhisi konduğunu ve kanserin üçüncü aşamada seyrettiğini açıklayan oyuncu, “Doğrusunu isterseniz hastayım. Ve muhtemelen ölüyorum” dedi.

Neil başlangıçta kemoterapi görse de tedavi başarı göstermedi, sonrasındaysa hayatının geri kalanı boyunca almaya devam edeceği yeni bir kemoterapi ilacına başladı. Aktör şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu da belirtti.

"Her gün için minnettar olduğunu ve tüm arkadaşları için son derece minnettar olduğunu" ve "hayatta olmaktan çok memnun olduğunu" söyledikten sonra, son derece kendi tarzında bir açıklama yapan Neill şunları söyledi:

"Ölmekten korkmuyorum ama bu beni sinir eder. Çünkü bir veya iki on yıl daha isterim, anlıyor musun? Tüm bu güzel terasları inşa ettik, bu zeytin ağaçlarımız ve selvilerimiz var ve bunların hepsinin olgunlaştığını görmek için etrafta olmak istiyorum. Ve sevimli küçük torunlarım var. Büyüdüklerini görmek istiyorum. Ama ölüme gelince? Onu bundan daha az umursayamazdım."

"İŞE DÖNECEĞİM İÇİN HEYECANLIYIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sam Neill "Gördüğünüz gibi hayattayım ve iyiyim. Sekiz aydır remisyondayım ki bu gerçekten iyi hissettiriyor. Bir hafta içinde Annette Bening ve harika bir oyuncu kadrosuyla Apples Never Fall'un çekimlerine başlıyoruz. İşe döneceğim için heyecanlıyım" dedi.