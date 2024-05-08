Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Hanım karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Nebahat Çehre evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı ve kalbine stent takıldığı öğrenilmişti. Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

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Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Resim : 1

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından 80 yaşındaki Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. 

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Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Resim : 2

Sevenlerini korkutan Nebahat Çehre'nin sağlık durumunu menajeri Selçuk Kaya sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla duyurdu. 

 

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Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Resim : 3

Kaya "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre'nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projelerde görüşmek dileğiyle... Sevgiler..." ifadelerini kullandı.  