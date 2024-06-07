Kalça estetiği olan Danla Biliç takipçilerini uyardı: "Nolur yaptırmayın"
Ünlü fenomen Danla Bilic, kendi vücudunda yaptırdığı dolgu işleminden pişman olduğunu açıkladı ve genç kızlara seslenerek, "Yalvarırım yaptırmayın!" dedi.
Makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanınan Danla Bilic, önce tüp mide ameliyatı olmuş daha sonrasında birçok estetik operasyon geçirmişti.
Daha önce burun ve çenesinden ameliyat geçiren Bilic, dudak dolgusu, göz çektirme, düzenli botoks yaptırdığını bunlardan da çok memnun kaldığını dile getirmişti.
Son olarak 'Aquafilling' ameliyatı olan Bilic, başına gelenleri tek tek anlattı ve takipçilerini uyardı. 'Hep güzel şeyleri önerecek değilim' diyerek aquafilling dolgu işleminin vücudunda oluşturduğu komplikasyonları anlattı.
Takipçilerini uyaran isim şu ifadeleri kullandı:
"Yalvarıyorum yaptırmayın, o öyle bir madde ki enfekte olabiliyorsunuz. Ben iki sene önce enfekte oldum, bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla ermiyor, popoya ve memeye yapılan dolgu vücudunda hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar çıkmıştı, diz kapağıma kadar inmişti."