Kalça estetiği olan Danla Biliç takipçilerini uyardı: "Nolur yaptırmayın"



Takipçilerini uyaran isim şu ifadeleri kullandı:

"Yalvarıyorum yaptırmayın, o öyle bir madde ki enfekte olabiliyorsunuz. Ben iki sene önce enfekte oldum, bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla ermiyor, popoya ve memeye yapılan dolgu vücudunda hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar çıkmıştı, diz kapağıma kadar inmişti."