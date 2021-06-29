Yeni bir yaz dizisi: Kalp Yarası

Dizi sektörü yaz dönemiyle birlikte yeni yapımlarla izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciye merhaba diyen diziler arasında Kalp Yarası da var. İlk bölümü bu hafta yayınlanan Kalp Yarası, ATV ekranlarında pazartesi akşamları ekrana gelecek. Peki, Kalp Yarası dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Kalp yarası nerede çekiliyor? Birlikte bakalım...