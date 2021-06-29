Yeni bir yaz dizisi: Kalp Yarası
Yaz döneminin gelmesiyle birlikte yeni diziler de ekranda izleyici ile buluşuyor. Yaz dizileri arasında 'Kalp Yarası' da var. Peki, Kalp Yarası dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Dizinin künyesine birlikte bakalım...
Dizi sektörü yaz dönemiyle birlikte yeni yapımlarla izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciye merhaba diyen diziler arasında Kalp Yarası da var. İlk bölümü bu hafta yayınlanan Kalp Yarası, ATV ekranlarında pazartesi akşamları ekrana gelecek. Peki, Kalp Yarası dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Kalp yarası nerede çekiliyor? Birlikte bakalım...
KALP YARASI DİZİSİNİN KONUSU
Kalp Yarası dizisi Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin aşk öyküsünü anlatıyor. Dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?
Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.
Oyuncu Mahir Günşıray da diziyle birlikte ekranlara döndü.