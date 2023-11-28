Kanser tedavisi gören Tanyeli hastane yatağından paylaştı: Ameliyata hazırım

Bir süredir pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, sık sık sağlık durumuyla ilgili bilgi verdiği Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaparak bugün ameliyat olacağını duyurdu.

HASTENEDEN PAYLAŞTI

Küba'daki tedavi sürecinin ardından tekrar İstanbul'a dönen ünlü isim, ameliyat olacağını duyurdu. Instagram sayfasının hikayeler bölümünden hastane yatağında çekilen bir karesini paylaşan Tanyeli, şu ifadeleri kullandı:

Allah'ın izni ile yarın sabah yapılacak ameliyata hazırım.

Tanyeli, haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmuş ve pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan Tanyeli'nin kemoterapi tedavisine vakit kaybetmeden, özel bir hastanede başlanmıştı.

Tanyeli'nin İstanbul'daki tedavisi, geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Dansçının tedavisinin devamı için Küba'ya gitmesine karar verilmişti.