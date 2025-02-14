Kanye West ve Bianca Censori’nin boşanacakları iddia edildi
Kanye West ve Bianca Censori, Grammy Ödülleri kırmızı halısındaki olaylı görünümlerinin ardından sadece 11 gün içinde boşanma kararı aldı.
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Son dönemde yaptıkları ile gündemden düşmeyen Kanye West ve eşi Bianca Censori, Grammy Ödülleri'ndeki görünümü nedeniyle tepkilerin odağı olmuştu. Ünlü rapçiden kötü haber geldi.
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Bir anda gündeme oturan skandal sonrası çiftten ayrılık kararı geldi. Daily Mail'in haberine göre; rapçiye yakın bir kaynak ayrılığı doğruladı. Her iki taraf da boşanma avukatlarına ulaştı.
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Kanye ve Bianca, Grammy Ödülleri'nden sonra düzenlenen partide ciddi şekilde tartıştı. Tartışmaların ardından toplayamayan çift ayrılık kararı aldı. Aynı zamanda Kanye West'in Twitter'daki skandal paylaşımları da ayrılığı körükledi.
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Çiftin ekim ayında da ayrılacağı konuşulmuştu. Kanye West'in bu iddialar sonrası Tokyo'ya gittiği öğrenilmişti.