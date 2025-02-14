Kanye West ve Bianca Censori’nin boşanacakları iddia edildi

Kanye West ve Bianca Censori, Grammy Ödülleri kırmızı halısındaki olaylı görünümlerinin ardından sadece 11 gün içinde boşanma kararı aldı.

Elele Online

Elele Online
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Kanye West ve Bianca Censori’nin boşanacakları iddia edildi - Resim : 1

Son dönemde yaptıkları ile gündemden düşmeyen Kanye West ve eşi Bianca Censori, Grammy Ödülleri'ndeki görünümü nedeniyle tepkilerin odağı olmuştu. Ünlü rapçiden kötü haber geldi.

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Kanye West ve Bianca Censori’nin boşanacakları iddia edildi - Resim : 2

Bir anda gündeme oturan skandal sonrası çiftten ayrılık kararı geldi. Daily Mail'in haberine göre; rapçiye yakın bir kaynak ayrılığı doğruladı. Her iki taraf da boşanma avukatlarına ulaştı.

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Kanye West ve Bianca Censori’nin boşanacakları iddia edildi - Resim : 3

Kanye ve Bianca, Grammy Ödülleri'nden sonra düzenlenen partide ciddi şekilde tartıştı. Tartışmaların ardından toplayamayan çift ayrılık kararı aldı. Aynı zamanda Kanye West'in Twitter'daki skandal paylaşımları da ayrılığı körükledi.

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Kanye West ve Bianca Censori’nin boşanacakları iddia edildi - Resim : 4

Çiftin ekim ayında da ayrılacağı konuşulmuştu. Kanye West'in bu iddialar sonrası Tokyo'ya gittiği öğrenilmişti.