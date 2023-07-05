Kapağında Danla Bilic’in yer aldığı Elele Temmuz-Ağustos 2023 sayısı çıktı!

Bu yazın en iyi tatil rotalarını belirlerken dümeni komşunun adalarına doğru kırıyoruz. Eğlenceli gece hayatı ve tarihi dokusuyla Atina’yı dört yıldır orada yaşayan Oben Budak’tan; cennet koylarıyla çoktan radarımıza takılan Korfu ve Paxos adalarını ise Zeynep Atılgan Boneval’dan dinliyoruz. Rotamızda masmavi denizler var!

Onlar, orijinalliğin mümkün olmadığı, ‘aynılığın’ dünyasında; rastlantıların ve ilişkisiz ilişkilerin çarpıcı bütünlüğünden beslenen ve bir ilhamı, bin ilhamla buluşturarak yepyeni dünyalar yaratabilen isimler. Sıradanlığın ve rastlantıların büyüsü ‘türeticiler’ ile tanışma vakti. Kreatif direktör Bahar Kongel Fransez, müzisyen Paptircem, sanatçı Beril Ateş, yazar ve kültürel girişimci Lara Lakay, sanatçı ve mimar Melek Zeynep Bulut karşınızda!

Dalga seslerinin harmonisine kapılan, usulca süzülen güneş ışıklarından ilham alıyoruz. Neşeli kalabalıkların enerjisine ayak uyduran bu mevsimde, sonsuz ihtimallerin heyecanı ve dinginliğin dayanılmaz hafifliğiyle bir araya geliyoruz. Bu gölgeli randevuda yapımcı ve oyuncu Umut Kurt, oyuncu Oral Özer, TV programcısı ve sunucu Sinan Kunter, DJ&Entertainer Mehmet Koryürek (Aksak) ile bir centilmenin seyahat alışkanlıklarından stil oyununa uzanan bir yaz rüyası yaşıyoruz.

Temmuz ayında gerçekleşecek ay düğümlerinin yer değişikliği, astrolojik olarak içerdiği anlamlar ve etkilediği alanlar açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu döngünün yaşamımızı ve burçları nasıl etkileyeceğinin yanıtı ise astrolog Aygül Aydın’ın satırlarında saklı. Kaderiniz yeniden hesaplanıyor!

Kızgın kumlardan serin sulara adım atarken plaj stili önerilerimiz, yaz enerjisini dokusunda hissettiren plaj çantaları, kroşe parçaların yükselişi, New York sokaklarından aldığımız stil ilhamı, Burçin Ünaldı (Styleboom) ile uzun ömürlü gardırop inşa etmek üzerine bir beyin fırtınası, güneşle dost güzellik ipuçları, Bilge Öztürk’ün yeni kozmetik markasının anatomisi, teknolojinin ‘en yeni’leri, Barbie ve Oppenheimer’ın gişe rekabeti, yaz ekranının yeni başrolleri ve çok daha fazlası Temmuz-Ağustos 2023 sayımızda sizleri bekliyor!

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