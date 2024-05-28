Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu liseden mezun oldu

2009-2014 yılları arasında 5 yıl evli kalan Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğulları Hüseyin Kaya, liseden mezun oldu.

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Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu liseden mezun oldu - Resim : 1

Hülya Avşar ile evliliğini sonlandırdıktan sonra 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünya evine giren Kaya Çilingiroğlu, 2006 yılında ikini kez baba olma sevincini yaşamıştı.

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Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu liseden mezun oldu - Resim : 2

17 yaşında olan Hüseyin Kaya, liseden mezun oldu.  Kaya Çilingiroğlu ile Tanyolaç, oğullarının lise mezuniyet töreninde bir araya geldi.

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Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu liseden mezun oldu - Resim : 3

Feraye Tanyolaç sosyal medya hesabından bu mutlu gün için, "Hayat boyu yolun açık, şansın bol olsun, başarıların daim olsun canım oğlum" paylaşımında bulundu.

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Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu liseden mezun oldu - Resim : 4

Kaya Çilingiroğlu, okul bahçesinde oğlunun kepi ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Babasının pozuna kayıtsız kalmayan Zehra Çilingiroğlu, kalp emojileriyle yorum yazdı.