Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu liseden mezun oldu

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Hülya Avşar ile evliliğini sonlandırdıktan sonra 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünya evine giren Kaya Çilingiroğlu, 2006 yılında ikini kez baba olma sevincini yaşamıştı.
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17 yaşında olan Hüseyin Kaya, liseden mezun oldu. Kaya Çilingiroğlu ile Tanyolaç, oğullarının lise mezuniyet töreninde bir araya geldi.
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Feraye Tanyolaç sosyal medya hesabından bu mutlu gün için, "Hayat boyu yolun açık, şansın bol olsun, başarıların daim olsun canım oğlum" paylaşımında bulundu.
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Kaya Çilingiroğlu, okul bahçesinde oğlunun kepi ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Babasının pozuna kayıtsız kalmayan Zehra Çilingiroğlu, kalp emojileriyle yorum yazdı.