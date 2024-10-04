Kenan İmirzalioğlu'ndan yıllar sonra gelen “Ezel” açıklaması
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu yayınlandığı dönem çok konuşulan, başrolünde yer aldığı 'Ezel' dizisiyle ilgili itirafta bulundu.
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu konuk olduğu 'Fenomen' programında 2009-2011 yılları arasında yayınlanan ve Canse Dere ile başrolü paylaştığı 'Ezel' dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
'Ezel' ile nasıl tanıştığını anlatan İmirzalıoğlu, dizi proje aşamasındayken askerde olduğu için yapımcının başka biriyle yola devam edeceğini söyledi.
Kenan İmirzalıoğlu "O dönem ben askerdeydim. İletişime geçiyorlar fakat benim askerde olduğumu öğreniyorlar. 'Bir sene bekleyemeyiz. Başka biriyle yola devam edelim' diyorlar. Fakat içlerine sinmiyor ve beni beklemeye karar veriyorlar. Ben askerden geliyorum o sırada bir arkadaşım bana 'İlla oku bu projeyi' dedi. Benim de o sıra başka bir yapımcıyla 'beraber çalışabiliriz' gibi bir flörtüm vardı. Senaryoyu o yüzden okumak istemiyordum. Sonra senaryoyu okudum ve gerçekten çok etkilendim. Söz verdiğim yapımcıya 'Ezel' senaryosunu çok beğendiğimi söyledim. Diğer yapımcıya da 'Okudum senaryoyu senden haber bekliyorum' dedim. 'O da mayısa kadar bana süre ver' dedi. Ve oldu başladım" ifadelerini kullandı.