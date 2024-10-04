Kenan İmirzalioğlu'ndan yıllar sonra gelen “Ezel” açıklaması

Kenan İmirzalıoğlu "O dönem ben askerdeydim. İletişime geçiyorlar fakat benim askerde olduğumu öğreniyorlar. 'Bir sene bekleyemeyiz. Başka biriyle yola devam edelim' diyorlar. Fakat içlerine sinmiyor ve beni beklemeye karar veriyorlar. Ben askerden geliyorum o sırada bir arkadaşım bana 'İlla oku bu projeyi' dedi. Benim de o sıra başka bir yapımcıyla 'beraber çalışabiliriz' gibi bir flörtüm vardı. Senaryoyu o yüzden okumak istemiyordum. Sonra senaryoyu okudum ve gerçekten çok etkilendim. Söz verdiğim yapımcıya 'Ezel' senaryosunu çok beğendiğimi söyledim. Diğer yapımcıya da 'Okudum senaryoyu senden haber bekliyorum' dedim. 'O da mayısa kadar bana süre ver' dedi. Ve oldu başladım" ifadelerini kullandı.