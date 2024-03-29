Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı! Film çekimleri başlamadan durdu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, birkaç gündür reklam çekiminde yer alan oyuncu, dün Mavi Mağara setine çıkmaya hazırlanırken rahatsızlandı. Testleri yapılan oyuncunun kovide yakalandığı ortaya çıkınca set ileri bir tarihe ertelendi.