Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı! Film çekimleri başlamadan durdu

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Şimdilerde Mavi Mağara film çekimlerini gerçekleştiren ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den kötü haber geldi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, birkaç gündür reklam çekiminde yer alan oyuncu, dün Mavi Mağara setine çıkmaya hazırlanırken rahatsızlandı. Testleri yapılan oyuncunun kovide yakalandığı ortaya çıkınca set ileri bir tarihe ertelendi.
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2 Nisan'da çekimleri başlayacak olan filmde Kerem Bürsin Cem adlı askeri oynayacak. Senaryosunu da kendisinin yazdığı filmi Altan Dönmez yönetecek. Mavi Mağara'nın İstanbul'da başlayacak çekimleri Kaş'ta devam edecek.
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Kerem Bürsin son olarak Hafsanur Sancaktutan ile başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.