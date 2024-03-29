Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı! Film çekimleri başlamadan durdu

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın yer alacağı Mavi Mağara filminin provaları ertelendi. Bürsin, koronavirüse yakalandı.

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Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı! Film çekimleri başlamadan durdu - Resim : 1

Şimdilerde Mavi Mağara film çekimlerini gerçekleştiren ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den kötü haber geldi. 

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Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı! Film çekimleri başlamadan durdu - Resim : 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, birkaç gündür reklam çekiminde yer alan oyuncu, dün Mavi Mağara setine çıkmaya hazırlanırken rahatsızlandı.   Testleri yapılan oyuncunun kovide yakalandığı ortaya çıkınca set ileri bir tarihe ertelendi.

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Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı! Film çekimleri başlamadan durdu - Resim : 3

2 Nisan'da çekimleri başlayacak olan filmde Kerem Bürsin Cem adlı askeri oynayacak. Senaryosunu da kendisinin yazdığı filmi Altan Dönmez yönetecek.   Mavi Mağara'nın İstanbul'da başlayacak çekimleri Kaş'ta devam edecek. 

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Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı! Film çekimleri başlamadan durdu - Resim : 4

Kerem Bürsin son olarak Hafsanur Sancaktutan ile başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. 