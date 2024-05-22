Kerem Bürsin: Serenay'a bayılıyorum

Kerem Bürsin, gazetecilerin, mekânda Serenay Sarıkaya'nında olduğunu, kendisiyle selamlaşıp selamlaşmadıkları sorusuna yanıt verdi.

''MUAZZAM BİR İNSAN ÇOK SEVİYORUM KENDİSİNİ''

"Tabii ki de selamlaştık, Serenay'a bayılıyorum. Muazzam bir insan çok da seviyorum kendisini. Güzel bir dostluğumuz var. O yüzden ne zaman denk gelsek selamlaşıp, konuşuruz" şeklinde cevap verdi.