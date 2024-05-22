Kerem Bürsin: Serenay'a bayılıyorum

Ünlü oyuncu Kerem Bursin, 2019 yılında ayrıldığı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile önceki akşam Etiler'deki bir davette pişti oldu.
Kerem Bürsin, gazetecilerin, mekânda Serenay Sarıkaya'nında olduğunu, kendisiyle selamlaşıp selamlaşmadıkları sorusuna yanıt verdi.
''MUAZZAM BİR İNSAN ÇOK SEVİYORUM KENDİSİNİ''
"Tabii ki de selamlaştık, Serenay'a bayılıyorum. Muazzam bir insan çok da seviyorum kendisini. Güzel bir dostluğumuz var. O yüzden ne zaman denk gelsek selamlaşıp, konuşuruz" şeklinde cevap verdi.
Serenay Sarıkaya'nın eski sevgililerinden Çağatay Ulusoy da aynı mekândaydı. Kerem Bursin, kendisine, "Çağatay Ulusoy da mekândaydı. Onunla da konuştunuz mu?" sorusuna Kerem Bürsin; "Onunla da yeni tanıştık. O da aşırı tatlı bir insan." ifadelerini kullandı.