Kerem Bürsin'in partneri belli oldu! O isimle başrolü paylaşacak

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Kerem Bürsin’in merakla beklenen yeni projesi 'Son of a Rich' filminde kadın başrol oyuncusu belli oldu.
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2022 yılında yapımcı Karina Mia Satlykova ve Türk besteci ve yapımcı Arslanbek Sultanbekov tarafından kurulan Kunay Film'in projesinde, genç kuşağın popüler oyuncularından Melis Sezen yer alacak.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Onur Ünlü’nün yönetmen koltuğunda oturacağı filmin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.
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Kerem Bürsin'in "Mete" karakterini canlandıracağı filmde, Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Cemal Hünal ve Güven Kıraç gibi güçlü isimler de rol alacak.