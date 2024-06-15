Kerem Bürsin'in partneri belli oldu! O isimle başrolü paylaşacak

Rusya'da büyük başarı elde eden 'Son of a Rich' filminin uyarlaması çekiliyor. Başrolü oynayacak Kerem Bürsin'e eşlik edecek ünlü isim de belli oldu.

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Kerem Bürsin'in partneri belli oldu! O isimle başrolü paylaşacak - Resim : 1

Kerem Bürsin’in merakla beklenen yeni projesi 'Son of a Rich' filminde kadın başrol oyuncusu belli oldu. 

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Kerem Bürsin'in partneri belli oldu! O isimle başrolü paylaşacak - Resim : 2

2022 yılında yapımcı Karina Mia Satlykova ve Türk besteci ve yapımcı Arslanbek Sultanbekov tarafından kurulan Kunay Film'in projesinde, genç kuşağın popüler oyuncularından Melis Sezen yer alacak. 

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Kerem Bürsin'in partneri belli oldu! O isimle başrolü paylaşacak - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Onur Ünlü’nün yönetmen koltuğunda oturacağı filmin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

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Kerem Bürsin'in partneri belli oldu! O isimle başrolü paylaşacak - Resim : 4

Kerem Bürsin'in "Mete" karakterini canlandıracağı filmde, Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Cemal Hünal ve Güven Kıraç gibi güçlü isimler de rol alacak.