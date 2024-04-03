Keremcem: Eskiden çok yakışıklıydım

Deniz Bolışık, Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya’nın sunduğu Dream Türk TV’de yayınlanan “Müzik Evi” programına konuk olan Keremcem, kendisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Keremcem: Eskiden çok yakışıklıydım - Resim : 1

'Nerelere Gideyim', 'Aşk Oyunu', 'Berbat' gibi birçok hit şarkının sahibi olan Keremcem, bir yandan da dizi oyunculuğunda devam ediyor.

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Keremcem: Eskiden çok yakışıklıydım - Resim : 2

'O DÖNEM GERÇEKTEN ÇOK YAKIŞIKLIYMIŞIM'

Keremcem, kendisine yapılan “yakışıklı” yakıştırmaları hakkında şunu dedi:

“Geçmiş yıllara bakıyorum, çok değişmişim. Geçen eski bir dizimi izleme gafletinde bulundum. O dönem gerçekten çok yakışıklıymışım. Bana ‘Hâlâ yakışıklısın’ falan demek züğürt tesellisidir.”

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Keremcem: Eskiden çok yakışıklıydım - Resim : 3

'KENDİ HAYATI OLAN KADINLAR BENİ CEZBEDİYOR'

Keremcem, özel hayatıyla ilgili ise “Özgürlüğüne düşkün ve kendi hayatı olan kadınlar beni cezbediyor” dedi.