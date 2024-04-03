Keremcem: Eskiden çok yakışıklıydım

'O DÖNEM GERÇEKTEN ÇOK YAKIŞIKLIYMIŞIM'

Keremcem, kendisine yapılan “yakışıklı” yakıştırmaları hakkında şunu dedi:

“Geçmiş yıllara bakıyorum, çok değişmişim. Geçen eski bir dizimi izleme gafletinde bulundum. O dönem gerçekten çok yakışıklıymışım. Bana ‘Hâlâ yakışıklısın’ falan demek züğürt tesellisidir.”